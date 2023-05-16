Yunanistan’daki tren faciası hakkında yeni gelişme: Seçim öncesi Başbakan Miçotakis'e dava açıldı Yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 57 kişinin yakınları, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile diğer bakanlar ve yetkililer hakkında dava açtı.

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Yunanistan'ın Larissa şehrinde 28 Şubat tarihinde feci bir tren kazası meydana geldi.

346 yolcunun bulunduğu tren ile yük treninin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı.

Kazada çok sayıda tren vagonu raydan çıktı ve en az üç vagon alev aldı.

Kazada 57 vatandaşın hayatını kaybetmesi, ülkede gerginliğe neden oldu.

Miçotakis'e dava açıldı

Günlerce süren protestoların ardından gerginlik üst seviyelere tırmandı. Kazaya ilişkin 21 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçimler öncesinde bir gelişme yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile diğer bakanlar ve yetkililer hakkında dava açtı.

Davayı açan grubun temsilcisi Christos Konstantinidis yaptığı açıklamada, "Dava, Başbakanı, bakanları ve eski bakanları hedef alıyor." dedi.

Ulaştırma Bakanı istifa etmişti

İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

Kaza nedeniyle bir istasyon şefi, toplu taşımayı tehlikeye atma ve taksirle adam öldürme suçlarından tutuklu yargılanırken, Yunanistan Demiryolu Organizasyonu’nun (OSE) eski başkanı ve 3 demiryolu görevlisi de kazayla bağlantılı olarak suçlandı.