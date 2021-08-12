Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın öncesi ve sonrası

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın öncesi ve sonrası

Ülkenin en büyük ikinci adasında meydana gelen yangınların ardından yok olan ormanlık alan uzaydan görüntülendi.

Doğu Akdeniz'de orman yangınlarının çıktığı ülkelerden biri Yunanistan oldu.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nı kaplayan alevler, önüne kattığı ne varsa küle çevirdi. Evler ve arabalar kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alandan eser kalmadı.

YIKIMIN YAŞANDIĞI ALANIN FOTOĞRAFI UYDUDA

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kopernik programı dahilindeki Sentinel-2 uydusu, adadaki yangının yol açtığı manzarayı uzaydan görüntüledi.

1 Ağustos'ta çekilen karelerden birinde, adadaki yeşil alan net olarak görülüyor. Ancak yangınların başlamasıyla birlikte bu tablo tersine döndü.

ÖNCEKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Sentinel-2'nin 11 Ağustos tarihli görüntüsünde ise yıkıcı alevlerin ormanlık alanda yol açtığı büyük tahribat kayıt altına alındı.

Ayrıca yanan bölgeden yükselen duman uyduya yansıdı.

Yunanistan'ın Eğriboz adasında yangının korkutucu görüntüleri ViDEO