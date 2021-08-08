Adayı kaplayan alevler, bir cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Atina yönetimi, yangına müdahale edilmediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yunanistan'ın en büyük ikinci adası Eğriboz'da endişe verici görüntüler kayda geçti.

Orman yangınlarının devam ettiği ülke genelinde Yunan halkı, feribotlarla ve teknelerle bulundukları bölgelerden tahliye edildi.

ALEVLER ADAYI KAPLADI

Adeta cehennemin yaşandığı Eğriboz adasını saran alevler ve gökyüzünü kaplayan duman kameraya yansıdı.

Adanın kuzeyindeki İstiaia'nın Belediye Başkanı Giannis Kotzias'ın Yunan basınına yaptığı açıklama sırasında kullandığı ifadeler, bölgede yaşananların özeti niteliğindeydi.

BELEDİYE BAŞKANI İSYAN ETTİ: KİMSE YOK, SONUMUZ YAKIN

"Sonumuz yakın" diyen Kotzias, "Artık çok geç. Alan yok oldu. Yanmamıza izin verdiler. Tek başımıza kaldık. Uçak, helikopter, itfaiyeci yok." şeklinde konuştu.

Kotzias, sadece kendilerinin ve gönüllülerin mücadele ettiğini belirterek, "Devletin yaptığı ayıp. Tek yaptığı tahliye mesajları göndermek." dedi.

Yunanistan'ın Eğriboz adasında yangının korkutucu görüntüleri ViDEO

"ŞARTLAR, UÇAK VE HELİKOPTERLER İÇİN ELVERİŞLİ DEĞİL"

Eğriboz'un kuzeyindeki ana liman olan Aidipsos sakinlerinden, korların evlerine girmesini önlemek için pencereleri, kapıları ve bacaları kapatmaları istendi.

Sivil Koruma Şefi Nikos Hardalias, Eğriboz'daki şartların su atan uçakların ve helikopterlerin uçması için elverişli olmadığını söyledi.

"PİLOTLAR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA"

Hardalias; pilotların yoğun dumandan kaynaklanan düşük görüş ve yangından gelen rüzgar akımları nedeniyle "büyük tehlike" ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Yunanistan'ın filosunda yangınlara müdahale için toplam 38 uçak bulunduğu belirtiliyor.

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele FOTO GALERi

