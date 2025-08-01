Yusuf İslam, Gazze paylaşımı yaptı

Ünlü sanatçı Yusuf İslam (Cat Stevens), İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sürdürdüğü katliamlara tepki gösterdi.

İslam, sosyal medya hesabından Gazze'ye dair bir paylaşımda bulundu.

İslam'ın paylaşımında, Anadolu Ajansı (AA) Gazze foto muhabiri Ali Jadallah'ın geçen hafta çektiği ve Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'a ait fotoğraf da yer aldı.

İNCİL’DEN ALINTI YAPTI

Yusuf İslam, Matta İncili 18:2'deki şu bölüme de yer verdi:

"İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliği'nde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur."