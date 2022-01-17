Zayn Malik, Gigi Hadid’i aldattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik'in, Gigi Hadid’i İngiliz TV yıldızı Abi Clarke ile aldattığı ortaya çıktı.

29 yaşındaki İngiliz şarkıcı Zayn Malik'in, eski sevgilisi ABD'li ünlü manken Gigi Hadid'i, İngiliz reality dizisi TOWIE'de yer alan Abi Clarke (30) ile aldattığı öne sürüldü.

İddiaların kaynağına göre Malik, Hadid ile ilişkisi sırasında Clarke ile büyük bir aşk yaşadı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir barda tanışan Clarke ve Malik, bu arkadaşlığı daha da ileriye taşıdı ve Clarke’ın Londra'daki lüks evinde sık sık gidip, geldi.

SISKA KIZLARDAN BIKTI

Bir dönem ABD boks şampiyonu Floyd Mayweather ile de ilişki yaşayan Abi Clarke, arkadaşlarına Zayn Malik'in kendisinin kıvrımlı vücudunu sevdiğini ve Los Angeles'taki sıska kızlardan yakındığını söyledi.

İlişkileri sırada şarkıcının Hadid ile ayrıldığını düşünen Clarke’ın, Malik'in telefonuna mankenden gelen “Seni özledim” mesajını görünce ilişkisini noktaladığı öğrenildi.

BÜYÜK BEDEN SEVİYOR

Malik ile Hadid'in 6 yıllık ilişkisinin, şarkıcının mankenin annesiyle kavgası yüzünden bittiği belirtilmişti.

Malik'in, büyük beden kadınlara özel flört sitesi WooPlus'a kaydolduğu da ortaya çıkmıştı.