Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
618.406
0.77%
BTXN Coin
36.95
0.54%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü

    Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 03.03.2022 - 03:58
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 03:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.

    "YILLARDIR HAZIRLADIKLARI PLANLARI BOZDUK"

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelensky, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi.

    Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü #1

    "BUNLAR KULLANILMIŞ KAYIP ÇOCUKLAR"

    Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelensky, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar.” ifadelerini kullandı.

    Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü #2

    "UKRAYNA PES ETMEYECEK"

    Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelensky, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi.

    Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü #3

    "BİR HAFTADA 9 BİR RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

    Zelensky, "Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar." diye konuştu.

    Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü #4

    "İŞGALCİLER, UKRAYNALILARDAN CEVABINI ALACAK"

    Ukraynalılar için bunun "Vatanseverlik Savaşı" olduğunu belirten Zelensky şunları kaydetti:

    "Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak."

    Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü #5


    İlginizi Çekebilir

    Aynı aileden 9 kişi koronaya yenildi: 14 riskli birey daha var
    Yaşam

    Aynı aileden 9 kişi koronaya yenildi: 14 riskli birey daha var

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Zelensky alyansını orta parmağına takıyor çünkü...
    Gündem

    Zelensky alyansını orta parmağına takıyor çünkü...

    Görüş Bildir