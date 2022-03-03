Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü

Zelensky: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.

"YILLARDIR HAZIRLADIKLARI PLANLARI BOZDUK"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelensky, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi.

"BUNLAR KULLANILMIŞ KAYIP ÇOCUKLAR"

Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelensky, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar.” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA PES ETMEYECEK"

Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelensky, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi.

"BİR HAFTADA 9 BİR RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Zelensky, "Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar." diye konuştu.

"İŞGALCİLER, UKRAYNALILARDAN CEVABINI ALACAK"

Ukraynalılar için bunun "Vatanseverlik Savaşı" olduğunu belirten Zelensky şunları kaydetti:

"Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak."