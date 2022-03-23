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    Zelensky, Boris Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'ya destek için güvence aldığını açıkladı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 21:52
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    Zelensky, Boris Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü.

    "JOHNSON'DAN YARDIM İÇİN GÜVENCE ALDIM"

    Zelensky sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesi öncesi Johnson ile yaptığı görüşmede Ukrayna’ya destek için güvence aldığını belirterek, Johnson ile Ukrayna’ya yönelik düşmanlıkların seyrini ve savunma yardımını ele aldıklarını ifade etti.

    Yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı korunmasına yardımcı olacak ekipman da dahil olmak üzere ek yardım sağlanmasına yönelik karar alınması bekleniyor.

    Zelensky, Boris Johnson dan Ukrayna ya destek için güvence aldı #1


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