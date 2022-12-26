Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki ülkenin liderinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık'ta ülkesinde ve dünya genelinde Noel Bayramı'nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

"Her Rus katilini bulacağız"

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelensky, Rus ordusunun, son günlerde Herson kentine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını kaydederek, "Her Rus katilini bulacağız." dedi.

AA'nın haberine göre, yıl sonuna sadece birkaç gün kaldığına dikkati çeken Zelensky, Rus güçlerinin bu süreçte yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, vatandaşları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

"Her senaryoya hazır olmalıyız"

Rus saldırıları yüzünden Ukrayna genelinde yaşanan elektrik kesintilerine rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Zelensky, "Ama her senaryoya hazır olmalıyız." diye konuştu.