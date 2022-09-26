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    Zelensky: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'da

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin kendilerine ulaştığını açıkladı.
    • 26.09.2022 - 04:40
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    Zelensky: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'da

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktardı.

    "Bunlar hava savunma sistemleri"

    Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür eden Zelenskiy, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri." ifadesini kullandı.

    Zelensky, bu sistemlerin okullar, hastaneler gibi altyapıları Rus saldırılarından korumak için yeterli olmadığına işaret ederek, Ukraynalıları evlerine döndürmek için gerekli güvenliği ve mali desteği sağlamak zorunda olduklarını vurguladı.

    Zelensky: NASAMS füze sistemleri Ukrayna da #1

    "ABD tank verirse Avrupalı müttefikler de yardım eder"

    AA'nın haberine göre; ABD'den tank talebinde de bulunan Zelensky, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    Zelensky: NASAMS füze sistemleri Ukrayna da #2

    "Bu referandumlar, savaşın süreceğinin mesajı"

    Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapacağı referanduma da işaret ederek, "Bu referandumlar, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

    "Putin kaldığı sürece barış olmayacak"

    Brennan'ın "Putin iktidarda kaldığı müddetçe Avrupa'da barış olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise Zelensky, "Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır." yanıtını verdi.


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