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    Zelensky: NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rus füzelerinin bugün Polonya topraklarına isabet ettiğini iddia ederek, bunun bir Rus saldırısı olduğunu söyledi.
    • 16.11.2022 - 00:17
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    Zelensky: NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, gece Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rus güçlerinin bugün ülkesine karşı füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

    Rus kuvvetlerince Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine toplam 90 füzenin fırlatıldığını kaydeden Zelensky, saldırılar sonucu enerji ve sivil altyapıların hasar gördüğünü ifade etti.

    "Rus füzeleri Polonya'yı vurdu"

    Rus füzelerinin bugün Polonya topraklarına da isabet ettiğini ileri süren Zelensky, şöyle devam etti:

    "Terör, ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmıyor. Rus füzeleri Polonya'yı vurdu. Ukrayna, kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını, Rus terörünün daha da ileri gitmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Rusya cezasız kaldığını ne kadar uzun süre hissederse Rus füzeleri herkes için o kadar fazla tehdit olacaktır. NATO'nun topraklarına füze fırlatılması, bu ortak güvenliğe yönelik bir Rus füze saldırısıdır. Bu çok önemli bir tırmanış. Harekete geçmeliyiz."

    Zelensky: NATO nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır #1

    "Rusya bize ve ulaşabildiği herkese terörle saldırıyor"

    AA'nın haberine göre, Ukrayna olarak Polonya'nın yanında yer aldıklarını dile getiren Zelensky, "Rusya dünyaya karşı çıkıyor. Rusya bize ve ulaşabildiği herkese terörle saldırıyor." ifadesini kullandı.

    Zelensky: NATO nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır #2


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