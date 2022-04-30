Vladimir Zelensky, Putin ile yüz yüze görüşmek istiyor

Vladimir Zelensky, Putin ile yüz yüze görüşmek istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, iki aydan fazla süredir devam eden savaşla ilgili konuşarak müzakereye açık olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşta 66. gündeyiz.

Her iki taraf da ağır kayıplar verirken, ülke liderli bir türlü uzlaşmaya varamadı.

Her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiği savaşa son verebilmek için diplomatik çabalar sürerken, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky'den önemli açıklamalar geldi.

"Putin ile konuşmaya hazırım"

Polonya medyasına konuşan Vladimir Zelensky, Rusya'nın Buça, Mariupol ve diğer yerlerdeki gaddarlıklarına rağmen Rus Lideri Putin ile konuşmaya hala hazır olduğunu söyledi.

Zelensky, Rusya'da her şeye tek bir adamın karar verdiğini belirtti.

"Tek şans konuşmak"

Zelensky açıklamalarının devamında, "Buça ve Mariupol'den sonra insanlar sadece onları öldürmek istiyor. Böyle bir tavır varken herhangi bir şey hakkında konuşmak zor." dedi.

Kalbiyle ve ruhuyla halkının yanında olduğunu belirten Zelensky, "Tek bir şans varsa konuşmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.