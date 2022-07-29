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    Zelensky: Rus ordusu Kiev ve bazı kentlere füzeyle saldırdı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rus ordusunun başkent Kiev, Kropıvnıtski, Mıkolayiv ve Donbas’a füzeli saldırıda bulunduğunu bildirdi.
    • 29.07.2022 - 06:35
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    Zelensky: Rus ordusu Kiev ve bazı kentlere füzeyle saldırdı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından gün içerisinde ülkesinde Rus ordusunun yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Rus ordusu bazı kentlere füzelerle saldırdı"

    Sadece günün ilk yarısında Kiev’e dört defa hava saldırısı uyarısı yapıldığını belirten Zelenskiy, “Rus ordusu Kiev ve Kropıvnıtski’ye füzeli saldırı yaptı, Mıkolayiv’i vurdu, Donbas’ta stratejik olarak anlamsız ve acımasız bir dizi saldırıya devam etti.” ifadelerini kullandı.

    Zelensky: Rus ordusu Kiev ve bazı kentlere füzeyle saldırdı #1

    "ABD Senatosu'nun Rusya kararından memnunum"

    AA'nın haberine göre; Rus saldırılarını “terör” olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD senatosunun Rusya’yı terörizmin devlet sponsoru olarak belirleyen kararı oylamasından dolayı şükranlarını bildirdi.

    Zelenskiy, “Ukrayna'da bugün veya 24 Şubat'tan sonra herhangi bir gün, adünyada hiç kimsenin terörizme Rusya'dan daha fazla yatırım yapmadığını görebilirsiniz. Bunun gerçekten küresel düzeyde yasal bir cevaba ihtiyacı var. Böyle bir tepkinin ABD’de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok.” diye konuştu.


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