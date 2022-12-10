Zelensky: Rus ordusunun füzelerinin yüzde 62’si sivilleri hedef aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Rus ordusu tarafından atılan füzelerin yüzde 62’si sivilleri hedef aldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev’de düzenlenen "Karanlık Dönemlerde İnsan Hakları" konulu konferansa katıldı.

Rus ordusu tarafından ülkesine fırlatılan füzelerin yüzde 62’si ile sivillerin hedef alındığını savunan Zelensky, "Hava ve füze terörü Nazilerin, İngiltere ve Londra’yı bombalama anlarını hatırlattı. 24 Şubat’tan bu yana Rus ordusu tarafından atılan tüm füzelerin yüzde 62’si özellikle sivil hedefleri hedef aldı. İnsanlara karşı. İnsanlığa karşı. Modern işkence kampları ve toplu mezarlar ortaya çıktı. 2 milyondan fazla insan ülkeden sınır dışı edildi. Ukrayna’dan kaçırılan çocuklarımızın Rus ailelerine yasa dışı evlat verilmesi ve işgal altındaki topraklardaki Ukrayna vatandaşlarının işgal ordusuna katılmaya zorlanması tüm bunlar gerçek örneklerdir. Çok korkunç suçlar işlendi ve insanların gelecekleri, yaşamları yok edildi" dedi.

"Rusya için özel bir mahkeme kurulmalıdır"

İHA'nın haberine göre; Rusya’nın ülkesine saldırıları nedeniyle bu suçu işleyenlerin özel mahkemelerde yargılanması gerektiğini ifade eden Zelensky, "Rusya Federasyonu’nun Ukrayna devletine karşı saldırı suçuna ilişkin özel bir mahkeme kurulmalıdır. Hepinizi, arzu edilen ve gerekli olan adaletin temsili için BM Genel Kurulu’ndaki azami çoğunluğun ilgili karar taslağını desteklemesi için gerekeni yapmaya davet ediyorum. Saldırgan için, tüm kayıpların tazminini sağlayacak bir tazminat mekanizması da devreye sokulmalıdır. İlgili karar BM Genel Kurulu tarafından destekleniyor ve herkesten kararın azami düzeyde uygulanmasına katkıda bulunmasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.