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    Zelensky'den müzakere açıklaması

    Zelensky'den müzakere açıklaması

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ama deneyelim" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 19:19
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 20:03
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    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 4. gününde taraflar Belarus sınırında masaya oturma kararı aldı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmediğini söyledi.

    "MÜZAKERELERDEN BİR SONUÇ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Zelensky, "Amacımıza ulaşmak için pragmatik olmak zorundayız. Benim Cumhurbaşkanı olarak kendi ülkeme savunma borcum var. Ve ben bunun için her şeyi yapacağım. Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ama deneyeceğiz.

    Çünkü sonradan hiçbir Ukrayna vatandaşının benim hakkımda barış için böyle bir (küçük olsa da) şansı kaçırdığımı söylemesini istemem." dedi.

    Zelensky: Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum VİDEO

    "BELARUS'TAN UKRAYNA'YA FÜZELERİN, UÇAKLARIN, HELİKOPTERLERİN UÇMASINI İSTEMİYORUM"

    Müzakereler konusunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili de konuşan Zelensky, “Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptım. Onunla 2 yıldır konuşmamıştık ve bugün uzun uzun konuştuk. Belarus’tan Ukrayna’ya füzelerin, uçakların, helikopterlerin uçmasını istemiyorum. Belarus’tan, Ukrayna’ya asker girmesini istemiyorum dedim. Bana bu konuda güvence verdi” ifadelerini kullandı.

    Zelensky den müzakere açıklaması #1


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