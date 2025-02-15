Zelensky’den Türkiye ziyareti öncesi barış mesajı: Putin’le görüşme şartını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde olası müzakereler hakkında aldıkları yeni kararı duyurdu.

PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ABD VE AVRUPA ŞARTI

Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini kaydeden Zelensky, bu tür görüşmelerin olması durumunda Ukrayna'nın Batılı müttefikler ile ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

Zelensky, Rusya ile daha öncede esir takası konusunda görüştüklerini ancak Rusya'nın sözünden caydığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Zelensky, Trump'ın kendisiyle "istediği zaman arayabilmesi için" cep telefonu numarasını paylaştığını aktardı.

Savaşın bitmesi için öncelikle ABD ve Avrupa ile ortak bir çözüm planı üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkatini çeken Zelensky, ancak bundan sonra Putin ile masaya oturacağını kaydetti.

"PUTİN'LE OTURUP SAVAŞI DURDURACAĞIZ, BEN ANCAK BU ŞARTLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Rusya tarafından sadece Putin ile görüşeceğini ifade eden Zelensky, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim." dedi.

Zelensky, savaşı bitirme sürecinde arabuluculuktan çok ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Henüz bir barış planı üzerinde konuşmadıkları için bu planın Münih'te imzalanmayacağını kaydeden Zelensky, önce konuyla ilgili Trump'la çalışmaları gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Zelensky, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirmişti.