Zulmü dünyaya anlatan gazeteciler İsrail'in hedefinde

TRT Arapça Gazze ofisi İsrail savaş uçaklarının hedefi olurken, ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi İsrail'in saldırıları sonucu en az 8 gazetecinin yaralandığını bildirdi.

İsrail’in zulmünü dünyaya anlatan basın mensupları, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.

TRT Arapça da bu saldırıların hedefinde yer aldı.

TRT Arapça muhabiri, TRT’nin Gazze ofisinde canlı yayınla İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını anlattığı sırada, İsrail ordusuna bağlı savaş uçaklarının hedefi oldu.

Saldırı sırasında büyük bir korku yaşanırken, yaralıların olduğu öğrenildi.

İSRAİL EN AZ 8 GAZETECİYİ YARALADI

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, Doğu Kudüs’te görev yapan gazetecilerin İsrail’e bağlı emniyet güçlerinin saldırılarına uğradığını bildirdi.

Bu saldırılarda en az 8 gazetecinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu TRT'nin Gazze ofisini vurdu VİDEO

“SALDIRILAR ARAŞTIRILMALI”

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin yaptığı açıklamada "İsrail makamları, güvenlik güçlerinin, protestoları takip eden gazetecilere zarar vermemesini sağlamalı ve gazetecileri plastik mermi ile vuran polis memurlarıyla askerlerin saldırılarını araştırmalı." ifadelerine yer verdi.

“GAZETECİLER KUDÜS’TE KORKMAMALI”

Komitenin Orta Doğu Temsilcisi Ignacio Miguel Delgado, gazetecilerin Kudüs’te korkmadan yayın yapabilmeleri gerektiğini söyleyerek, "Gazeteciler, İsrail güvenlik güçlerinin onları plastik mermilerle pervasızca vuracağından korkmadan Kudüs'teki gösterileri takip edebilmelidir." Değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada saldırılar sonucunda yaralanan basın mensuplarının isimleri verilirken, Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf ve AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh'in de İsrail askerleri tarafından atılan plastik mermilerle çeşitli yerlerinden yaralandıkları bilgisine yer verildi.