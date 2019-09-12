Dünyadan 110 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende su bulundu

Bilim insanları, herhangi bir gezegende su bulgularına rastlandığında orayı yaşama elverişli olarak tanımlıyor. Bu nedenle şu ana kadar uzaya fırlatılan birçok araç, araştırdığı bölgelerde suyun varlığını kanıtlayacak bir delil arıyor.

Bilim insanları, Dünya'ya 110 ışık yılı mesafede, "K2-18 b" adlı öte gezegenin atmosferinde su buharı izine rastlandığını bildirdi.

SIVI HALDE SU BULUNABİLİR

NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun 2015 yılında keşfettiği K2-18 b'nin, Dünya'nın 2 katı büyüklüğünde ve 8 kat fazla öz kütleye sahip olduğunu belirten araştırmacılar; öte gezegenin, yörüngesinde döndüğü kızıl cüce yıldız K2-18'e, suyun sıvı halde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunduğunu belirtti. (Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığına oldukça yakın)

HUBBLE VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırma kapsamında Hubble Uzay Teleskobu'nun 2016-2017 yıllarındaki öte gezegen gözlemlerini inceleyen bilim insanları, "geçiş spektroskopisi" adı verilen yöntemle, K2-18 b'nin yörüngesindeki yıldızın önünden geçerken oluşan ışık değişimlerini inceledi.

Araştırmacılar, elde ettiği bulgulara dayanak öte gezegenin atmosferinde, binde 1 ila yüzde 50 oranında su buharı bulunabileceğini açıkladı.

DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAŞTIRILABİLİR

Araştırmaya önderlik eden UCL araştırmacısı Angelos Tsiaras, kendi yıldızının yaşama elverişli bölgesinde bulunması ve gezegende su buharı izine rastlanması nedeniyle K2-18 b'nin Dünya dışı canlı yaşamının araştırılması için iyi bir hedef olduğunU açıkladı.

Bilim insanları, K2-18 b'nin geniş bir atmosfere sahip kayalık bir gezegen olabileceğini veya tamamen suyla kaplı olabileceğini ifade etti.

K2-18 b'nin gerçekten canlı yaşamı barındırıp barındırmadığının anlaşılması için gezegenin atmosferinde, canlı organizmaların yarattığı gaz bileşiklerinin varlığının tespit edilmesi gerekiyor.

ARAÇ GÖNDERMEK İÇİN OLDUKÇA UZAK

Dünya'dan çok uzak olması nedeniyle öte gezegene bir keşif aracı göndermenin henüz mümkün olmayacağının altını çizen bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni nesil teleskoplarla söz konusu gezegen hakkında bilgi toplamaya çalışacak.

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