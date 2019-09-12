taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6682
Euro
6.2197
Altın
1512.49
Borsa
102745.12
Gram Altın
274.87
Bitcoin
57700.61

Dünyadan 110 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende su bulundu

Dünya'ya 110 ışık yılı mesafede "K2-18 b" adlı öte gezegenin atmosferinde, su buharı izine rastlandı

AA | 12.09.2019 - 13:56..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bilim insanları, herhangi bir gezegende su bulgularına rastlandığında orayı yaşama elverişli olarak tanımlıyor. Bu nedenle şu ana kadar uzaya fırlatılan birçok araç, araştırdığı bölgelerde suyun varlığını kanıtlayacak bir delil arıyor.

Bilim insanları, Dünya'ya 110 ışık yılı mesafede, "K2-18 b" adlı öte gezegenin atmosferinde su buharı izine rastlandığını bildirdi.

SIVI HALDE SU BULUNABİLİR

NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun 2015 yılında keşfettiği K2-18 b'nin, Dünya'nın 2 katı büyüklüğünde ve 8 kat fazla öz kütleye sahip olduğunu belirten araştırmacılar; öte gezegenin, yörüngesinde döndüğü kızıl cüce yıldız K2-18'e, suyun sıvı halde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunduğunu belirtti. (Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığına oldukça yakın)

gezegen

HUBBLE VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırma kapsamında Hubble Uzay Teleskobu'nun 2016-2017 yıllarındaki öte gezegen gözlemlerini inceleyen bilim insanları, "geçiş spektroskopisi" adı verilen yöntemle, K2-18 b'nin yörüngesindeki yıldızın önünden geçerken oluşan ışık değişimlerini inceledi.

Araştırmacılar, elde ettiği bulgulara dayanak öte gezegenin atmosferinde, binde 1 ila yüzde 50 oranında su buharı bulunabileceğini açıkladı.

DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAŞTIRILABİLİR

Araştırmaya önderlik eden UCL araştırmacısı Angelos Tsiaras, kendi yıldızının yaşama elverişli bölgesinde bulunması ve gezegende su buharı izine rastlanması nedeniyle K2-18 b'nin Dünya dışı canlı yaşamının araştırılması için iyi bir hedef olduğunU açıkladı.

Bilim insanları, K2-18 b'nin geniş bir atmosfere sahip kayalık bir gezegen olabileceğini veya tamamen suyla kaplı olabileceğini ifade etti.

K2-18 b'nin gerçekten canlı yaşamı barındırıp barındırmadığının anlaşılması için gezegenin atmosferinde, canlı organizmaların yarattığı gaz bileşiklerinin varlığının tespit edilmesi gerekiyor.

ke2

ARAÇ GÖNDERMEK İÇİN OLDUKÇA UZAK

Dünya'dan çok uzak olması nedeniyle öte gezegene bir keşif aracı göndermenin henüz mümkün olmayacağının altını çizen bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni nesil teleskoplarla söz konusu gezegen hakkında bilgi toplamaya çalışacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

344
Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

56
Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

195
Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

159
Şenol Güneş özel aracı reddetti

Şenol Güneş özel aracı reddetti

248
Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

54
Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir