İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Lale Halı Açılış Töreni’ne katıldı. Dünyanın en büyük lale halısı, her sene olduğu gibi bu yıl da 5. kez Sultanahmet Meydanı’nda.

30 NİSAN'A KADAR MEYDANDA

Konya Çumralı çiftçilerinin ürettiği lalelerden oluşturulan geleneksel desenli halı, 30 Nisan’a kadar vatandaşlara açık olacak.

VATANDAŞ SULTANAHMET'E AKIN ETTİ

Dünyada ilk defa kesme olmayan çiçeklerle binlerce laleden oluşan en büyük canlı lale halısı motifi, Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla halkla buluştu. İstanbullular, laleleri görmek için Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, geleneksel hale gelen ve çok uzun tarihi bulunan lalenin gerçek vatanı olan Türkiye’de, 14 yıldır festival yapıldığını dile getirdi.

Dünyanın en büyük lale halısı Sultanahmet'te ViDEO



Lale halısında kullanılan lale türleri:

- Sarı Lale-Yellow Flight :115 bin 386

- Beyaz Lale-White Flag :121 bin 380

- Kırmızı Lale-Seadov :304 bin 086

- Mor Lale- Purple Flag :23 bin 148