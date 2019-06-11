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Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından rekor fiyata satın alındıktan sonra gizemli bir şekilde kayıplara karışan Salvator Mundi tablosu, Prens'in lüks yatında ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 13:37..
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Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında

Rönesans ustası Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı Salvator Mundi adlı tablo, Kasım 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınmıştı. Böylece Salvator Mundi, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo oldu.

Prens'in, kraliyet ailesinin daha kıdemli bir üyesi olan Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman adına hareket ettiğine inanıldığından, tabloyu asıl satın alanın Bin Selman olduğu açıklanmıştı.

Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında

SERENE ADLI YATTI ORTAYA ÇIKTI

2017’de rekor fiyata satın alınmasından sonra kayıplara karışan ve aylardır gizemli bir şekilde nerede olduğu bilinmeyen tablo ortaya çıktı.

Sanat yayın organı ArtNet’teki habere göre resim, Bin Selman’a ait, 50 kişilik mürettebatı olan, bir helikopter pisti ve bir denizaltı askısı bulunan Serene adlı devasa yatta tutuluyor.

Suudi hükümetinin Uluslararası İletişim Merkezi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında

Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında

Dünyanın en pahalı tablosu Suudi prensin yatında

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