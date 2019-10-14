Dünyanın ilk Apple Card dolandırıcılığı gerçekleşti

Teknoloji şirketleri, kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmak için bazı önemli adımlar atıyor. Bu şirketlerin başında gelen Apple, iPhone kullanıcıları için daha kolay bir ödeme yöntemi olan Apple Card'ı, ilk defa geçtiğimiz mart ayında duyurmuş ve ağustos ayında bütün kullanıcıların hizmetine sunmuştu.

Normal kredi kartlarının üzerinde bulunan kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV güvenlik kodu gibi bilgilerin yer almadığı Apple Card, dolandırıcıların yeni hedefi oldu.

TARİHİN İLK APPLE CARD DOLANDIRICILIĞI

David adında bir Apple Card müşterisi, şüpheli bir işlem uyarısı aldıktan sonra hemen Apple destek ekibi ile iletişim kurdu. Apple yetkilileri, kilometrelerce uzaktaki birkaç farklı bölgeden Apple Card ile işlem yapıldığını David'e aktardı. Talihsiz vatandaş, kartın çalınmadığını ve kendisinde olduğunu belirterek, Apple'dan yardım istedi.

Apple yetkilisi, ''Bu işlemin nasıl gerçekleştiğini bilemiyoruz. Apple Card'ınızın üzerinde herhangi bir kart numarası ve güvenlik kodu olmadığından, kötü niyetli kişiler tarafından kopyalanması neredeyse imkansız.'' diyerek, şüpheli işlemlerin inceleneceğini açıkladı.

Her ne kadar Apple Card'da, kart numarası ve güvenlik kodu gibi bilgiler yer almasa da kartın üzerinde normal kredi veya banka kartlarında bulunan manyetik bir şerit ve bir çip bulunuyor. Bu nedenle kötü niyetli kişiler, Apple Card'ı bile rahatlıkla kopyalayabiliyor. Bu nedenle herhangi bir işlem yaparken Apple Pay yöntemini kullanmak, fiziksel Apple Card kullanmaktan daha güvenli kabul ediliyor.

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