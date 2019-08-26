Dünyanın güneş enerjili ilk demir yolu İngiltere'de açıldı

İngiltere'deki bazı trenler, artık gücünü güneş enerji panelleriyle donatılmış demir yollarından alıyor. Dünya'da güneş panellerine sahip ilk demir yolu İngiltere'nin Hampshire bölgesinde kullanıma açıldı.

Hampshire’deki Aldershot şehrinin yakınlarında kurulan yeni demir yolu, yaklaşık 100 adet güneş paneline ev sahipliği yapıyor. Bu paneller ayrıca güneşten aldığı enerjiyle pistin ışıklarını aydınlatıyor ve sinyal sistemine güç veriyor. Eğer pilot bölgede uygulanan bu sistem başarılı olursa, İngiltere'nin diğer bölgeleri de gelecekte güneş enerjisi ile çalışan demir yolu ağlarına sahip olacak.

TREN İSTASYONLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILIYOR

Her ne kadar başka bölgelerde güneş enerjili demir yolları bulunmasa da İngiltere'de bulunan birçok tren istasyonu gücünü güneş enerjisinden alıyor. Ülkenin demir yollarının çoğunu yöneten Network Rail şirketi, elektrikli demir yolu hatlarını kurmak için şimdiden milyarlarca sterlin ayırmış durumda.

Ayrıca İngiltere hükümeti, ülkedeki demir yollarında dizel kullanımını 2040 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor. Bu sayede hem elektrikle çalışan demir ypllarının sayısı artacak hem de güneş ışınlarının sağladığı ucuz enerji, masrafların düşmesini sağlayacak.

HİNDİSTAN GÜNEŞ PANELLİ TRENLERİ KULLANIYOR

Güneş panellerinden yararlanan tek ülke İngiltere değil. Hindistan'da bulunan 250'den fazla tren, çatılarda bulunan güneş panelleri sayesinde enerji üretiyor. Indian Railways, ayrıca raylara da güneş panelleri kurarak tamamen yeşil enerjiyle çalışan ilk demir yolu ağını 10 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyor.

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