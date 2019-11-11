taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7886
Euro
6.3825
Altın
1463.64
Borsa
102515.71
Gram Altın
272.611
Bitcoin
50803.99

Durağa dalan şoför otobüsün kamerasını bozmuş

Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza öncesi şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 11.11.2019 - 11:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına dalmıştı.

Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

DENİZE ATLAYAN ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K., kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Durağa dalan şoför otobüsün kamerasını bozmuş VİDEO

OTOBÜSÜN KAMERASINI BİLEREK BOZDU

Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri, şoför Necdet K.'nin olay günü sabahında otobüs kamerasını bilerek bozduğunu tespit etti. Özel halk otobüsünün durağa dalmadan önce sabah saatlerinde şoför Necdet K.’nin, kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şoför otobüs park halindeyken birkaç düğmeye bastığı, ayağa kalkarak yukarıya doğru uzandığı ve kameraya vurup yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kestiği yer aldı.

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

195
ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

407
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

183
Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

405
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

40
Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

65
Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir