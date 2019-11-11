İstanbul Beşiktaş'ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına dalmıştı.

Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

DENİZE ATLAYAN ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K., kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Durağa dalan şoför otobüsün kamerasını bozmuş VİDEO

OTOBÜSÜN KAMERASINI BİLEREK BOZDU

Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri, şoför Necdet K.'nin olay günü sabahında otobüs kamerasını bilerek bozduğunu tespit etti. Özel halk otobüsünün durağa dalmadan önce sabah saatlerinde şoför Necdet K.’nin, kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şoför otobüs park halindeyken birkaç düğmeye bastığı, ayağa kalkarak yukarıya doğru uzandığı ve kameraya vurup yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kestiği yer aldı.

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri VİDEO