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Dusko Tosic boşanma protokolünü hazırlattı

Tosic, boşanırsa eşi Jelena Karleusa’ya Sırbistan’daki 2 buçuk milyon euro’luk villa ile aylık 3 bin euro nafaka verecek.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 09:56..
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in, eşi Jelena Karleusa ile birbirlerini aldattığı iddia edilmişti. Çiftin, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarması da 11 yıllık evlilikte sona gelindiği dedikodusunu alevlendirdi.

TOSİC BOŞANMAKTA KARARLI

Jelena Karleusa, boşanma iddiasını yalanlasa da Sırp gazeteleri, çiftin boşanma protokolünü gün yüzüne çıkardı. Boşanmakta ısrarlı olan Tosic, Sırbistan'daki 2 buçuk milyon euro'luk villayı Jelena Karleusa'ya bırakacak. Sırp şarkıcıya aylık 3 bin euro nafaka verecek olan futbolcu, velayetleri annede kalacak kızları Nika ile Atina'nın tüm eğitim masrafları ile sağlık ve tatil giderlerini de karşılayacak. Çiftin 10 yaşında Atina ve 9 yaşında Nika adında iki kızı var.

Dusko Tosic boşanma protokolünü hazırlattı

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