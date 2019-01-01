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Duvara çarparak takla atan sürücü aracın içine sıkıştı

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duvara vurarak takla attı. Kaza sonucunda yaralanan Halil Durgut, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 01.01.2019 - 15:46..
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Pamukkale Bulvarı'nda Halil Durgut yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

SÜRÜCÜ ARACA SIKIŞTI

Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan ve devrilen otomobilin sürücüsü Durgut, araçta sıkıştı.

Duvara çarparak takla atan sürücü aracın içine sıkıştı

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Durgut'u sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Duvara çarparak takla atan sürücü aracın içine sıkıştı

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