1 Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü Dün akşam hayatını kaybeden Gülriz Sururi, bugün sessiz sedasız toprağa verildi.

2 Hayat amacınızı keşfetmenin 35 yolu: Ikigai Uygulama Rehberi Ikigai ile fırtınalar estiren Hector Garcia ve Francesc Miralles, şimdi de Ikigai’yi nasıl uygulayacağımız konusunda rehber oluyor…

3 Gülriz Sururi vefat etti Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, 90 yaşında hayatını kaybetti.

4 Duvara çarparak takla atan sürücü aracın içine sıkıştı Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duvara vurarak takla attı. Kaza sonucunda yaralanan Halil Durgut, hastaneye kaldırıldı.

5 5 otomobilin lastikleri kesildi Adana'da park halindeki 5 aracın lastiklerinin kesilmesinin ardından otomobil sahibi bir kişi, "Bu olay bize adeta 2019'un hediyesi oldu. Her bir lastiğin fiyatı 250 lira. Yazık günah bu yapılan" dedi

6 Kaçak giriş için yatakların içine saklanan göçmenler Afrika uyruklu mülteciler, Melilla sınırından Avrupa'ya girebilmek için yatakların içerisine saklandılar. Sınır polisleri, yaptıkları araştırma sonucunda yatağın içindeki göçmenleri yakaladı.