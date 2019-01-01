Duvara çarparak takla atan sürücü aracın içine sıkıştı

Pamukkale Bulvarı'nda Halil Durgut yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
SÜRÜCÜ ARACA SIKIŞTI
Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan ve devrilen otomobilin sürücüsü Durgut, araçta sıkıştı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Durgut'u sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Durgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.