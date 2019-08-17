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Düzce'de 2 tavuk yiyen atmaca uçamayınca yakalandı

2 tane yumurta tavuğunu yiyen atmaca rehavete kapılarak uçamadı. Kümesten çıkarılmaya çalışılan atamaca herkesi yaralayınca, olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

İHA | 17.08.2019 - 12:25..
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Düzce merkeze bağlı Hacıaliler köyünde oturan bir vatandaşın kümesine giren atmaca 2 tane yumurta tavuğunu yedi. Yediği 2 tavuğun ardından rehavete kapılan atmaca uçamadı.

PARMAKLARI ISIRARAK YARALADI

Bunun üzerine atmacayı kümesten çıkartmak için köylüler seferber oldu. Ancak atmaca kümeste kendisini çıkartmaya çalışan çocukların parmaklarını ısırarak yaraladı.

Düzce'de 2 tavuk yiyen atmaca uçamayınca yakalandı

KÜMESTEN ÇIKARDILAR

Bunun üzerine kümes sahibi, Düzce belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarı alan İtfaiye ekipleri atmacanın bulunduğu kümese girerek, atmacayı kümesten çıkarttılar.

Düzce'de 2 tavuk yiyen atmaca uçamayınca yakalandı

SEN KÖY TAVUĞUNU MU YEDİN

Ardından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına getirilen atmaca itfaiye ekiplerinin maskotu oldu. Atmacanın içinde bulunduğu kafesi eline alan bazı itfaiyeciler; “Sen köy tavuğu mu yedin” diyerek atmaca ile konuşmaya çalıştı.

Bazı itfaiyeciler ise yakaladıkları atmacanın fotoğrafını çekebilmek için uzun süre uğraştılar. Atmaca haber verilmesi üzerine itfaiye Müdürlüğü’ne gelen Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzce'de 2 tavuk yiyen atmaca uçamayınca yakalandı

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