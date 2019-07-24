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Düzce'de ağaca tutunan genci telkinleriyle kurtardı

Sel sularında sürüklenirken sarıldığı ağaçta yardım bekleyen genç, iki buçuk saat boyunca kendisine moral veren bir kadın sayesinde kurtuldu.

İHA | 24.07.2019 - 17:10..
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Düzce’de meydana gelen, 7 kişinin kaybolduğu ve 5 kişinin cesedinin bulunduğu sel felaketine evinde yakalanan Esmahanım köyünden Gülşen Ersoy adlı kadın, 2 buçuk saat ağaca sarılı halde duran gence moral vererek kurtarılmasını sağladı.

Gencin helikopterle kurtarılmasına yardımcı olan Gülşen Ersoy, korku dolu anların kurtarma ekiplerinin gelmesi sonrasında son bulduğunu söyledi.

"RESMEN KIYAMET KOPUYOR ZANNETTİM"

Selde sürüklenen baba, oğlunu çaresiz gözlerle izledi.  Selin nasıl başladığını ve başladıktan sonra neler yaşadıklarından anlatan Ersoy, “Saat 01.00-01.30 gibi sel çok az geldi. Herkes dağılmaya başladı. Saat 04.30 gibi asıl sel geldi. Saat 06.30’a kadar devam etti. Daha sonra çekildi. Zaten uzun yıllar burada böyle bir sel olmamış. Herkes, sel çekildi bir daha burada böyle bir şey olmayacak diye rahatladı. Ben sürekli camda bekledim ve saat 08.00’de resmen kıyamet kopuyor zannettim. Sel koca dalgalarla karşıdan gümbür gümbür geldi. Ağaçları kağıt gibi sürüklüyor. Camdan bakarken Cengiz ile oğlunun başlarını gördüm. Eşimi kaldırdım, dedim sel komşu Cengiz’i götürüyor.”

Düzce'de ağaca tutunan genci telkinleriyle kurtardı VİDEO

HAVLU SALLAYARAK KURTULMASINI SAĞLADI

Furkan’ı hayatta tutmak için verdiği mücadeleyi ve Furkan’ın yaşadıklarını anlatan Ersoy, “Furkan’ı gördüm, kendini kurtarmaya çalışıyor. Bir ağaca sarıldı. ‘Yukarı çık’ diyorum devamlı, ‘Ablacım ağaca sarıl’ diye. Çünkü hem şimşek çakıyor hem güçlü bir yağmur. Ağaca sarıldı ve bağırmaya başladı ‘Abla beni kurtar’ diye. Eşime diyorum ‘Furkan’ı kurtaralım kurtarabilirsek.’ Sesimi duymasına imkan yok, sadece işaretle gösterebiliyorum. Daha sonra ‘Ben artık dayanamıyorum abla’ dedi. Sarılmaktan bütün kolları yara olmuş zaten. Helikopterin bizi görmesi için havlu salladık. Sonunda gördü. Helikopter gelince büyük bir nefes aldım, şükürler olsun dedim. Bindirdik, en azından canı kurtuldu.” diye konuştu.

Düzce'de ağaca tutunan genci telkinleriyle kurtardı

Düzce'de ağaca tutunan genci telkinleriyle kurtardı

Düzce'de ağaca tutunan genci telkinleriyle kurtardı

Düzce'de ağaca tutunan genci telkinleriyle kurtardı

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