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Düzce'de hamsi festivali

Düzce'de düzenlenen 1. Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

AA | 19.01.2020 - 17:20..
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Düzce'de düzenlenen hamsi festivalinde katılımcılar hamsiye doydu.

Havaların hamsi avı için elverişli hale gelmesiyle, balık pazarlarında yüzleri güldüren hamsi, çeşitli etkinliklerde de vatandaşların ilgisini çekiyor.

10 BİN KİŞİ 5 TON HAMSİ YEDİ

Düzce'de hamsi festivali düzenlendi. Henüz birincisi düzenlenen festivale, 10 bine yakın insanın katıldığı tahmin edilirken, katılımcılar 2 günlük festivalde toplam 5 ton hamsi tüketti.

HAMSİYİ YİYEN HORONA GİRDİ

Hamsiye doyan katılımcılar, yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret edip, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Düzce'de hamsi festivali

Düzce'de hamsi festivali

Düzce'de hamsi festivali

Düzce'de hamsi festivali

Düzce'de hamsi festivali

Düzce'de hamsi festivali

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