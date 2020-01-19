Düzce'de düzenlenen hamsi festivalinde katılımcılar hamsiye doydu.
Havaların hamsi avı için elverişli hale gelmesiyle, balık pazarlarında yüzleri güldüren hamsi, çeşitli etkinliklerde de vatandaşların ilgisini çekiyor.
10 BİN KİŞİ 5 TON HAMSİ YEDİ
Düzce'de hamsi festivali düzenlendi. Henüz birincisi düzenlenen festivale, 10 bine yakın insanın katıldığı tahmin edilirken, katılımcılar 2 günlük festivalde toplam 5 ton hamsi tüketti.
HAMSİYİ YİYEN HORONA GİRDİ
Hamsiye doyan katılımcılar, yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret edip, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.