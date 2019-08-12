Düzce'de otomobil alev alev yanarak küle döndü

Emir Kaçakoğlu idaresindeki otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilden indi ve çevredeki vatandaşlar da yangın tüplerini alarak yangını söndürmeye çalıştı.

ALEVLER BİR ANDA OTOMOBİLİ SARDI

Alevler bir anda tüm otomobili sardı. Olay yerine gelen Boğaziçi ve Düzce Belediyesi’ne ait itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alındı.

İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını gören bir vatandaş, “Yangını gördük ve indik. Yangın tüpleri ile müdahale ettik ancak söndüremedik. İtfaiye geldi söndürdü.” diye konuştu.