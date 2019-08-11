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Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü

Düzce’de, sahiplerinin otomobil içinde bırakarak alışverişe gittiği ‘Şakir’ isimli köpek, havasızlıktan yaşamını yitirdi.

DHA | 11.08.2019 - 12:12..
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Düzce'de yaşayan İ.Ş., terrier cinsi ‘Şakir’ isimli köpeğini otomobilinde bırakarak ailesiyle birlikte alışverişe gitti.

KÖPEK HAVASIZLIKTAN ÖLDÜ

Bir süre sonra otomobilden gelen havlama sesini duyanlar, köpeğin sıcaktan bunalarak çabaladığını gördü. Otomobilin camlarını açmaya çalışarak köpeği kurtarmak için çaba sarf eden vatandaşlar, başarılı olamadı.

Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü

Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü ViDEO

KALP MASAJI YAPTI

Bir süre sonra aracının yanına gelen İ.Ş., köpeğinin hareketsiz yattığını gördü. Köpeği dışarı çıkarıp, kalp masajı yaparak kurtarmak isteyen İ.Ş., başarılı olamayınca hayvanı aracına koyarak gitti.

Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü

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