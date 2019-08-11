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Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

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Nakliye için teslim edilen 27 ton şekeri çaldı

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1 Antalya'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı CHP'nin kazandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 Ağustos'tan itibaren toplu ulaşım ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Buna göre tam bilet 3.20 TL olacak.

2 Mesut Özil'e saldırı olayında 2 Türk yakalandı İngiliz basını, Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıya yönelik 2 Türk'ün gözaltına alındığını yazdı.

3 Hollanda başıboş köpeklerle mücadelede ilk sırada Her geçen gün gittikçe artan sokak köpeği saldırıları Türkiye gündeminde geniş yer tutarken, Hollanda, sokak köpeklerinin görülmediği tek ülke olarak öne çıkıyor.

4 Mersin'de çalınmış 27 ton şeker ele geçirildi Afyon'daki bir şeker fabrikasından İstanbul'a götürülmek üzere tıra yüklenen 120 bin TL değerindeki 27 ton şeker, Mersin'de ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı.

5 Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü Düzce’de, sahiplerinin otomobil içinde bırakarak alışverişe gittiği ‘Şakir’ isimli köpek, havasızlıktan yaşamını yitirdi.

6 Galatasaray'ın gündemindeki alternatif golcü Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Blessing Eleke'yi transfer etmek için harekete geçti.