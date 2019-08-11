Düzce'de yaşayan İ.Ş., terrier cinsi ‘Şakir’ isimli köpeğini otomobilinde bırakarak ailesiyle birlikte alışverişe gitti.
KÖPEK HAVASIZLIKTAN ÖLDÜ
Bir süre sonra otomobilden gelen havlama sesini duyanlar, köpeğin sıcaktan bunalarak çabaladığını gördü. Otomobilin camlarını açmaya çalışarak köpeği kurtarmak için çaba sarf eden vatandaşlar, başarılı olamadı.
Düzce'de otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü ViDEO
KALP MASAJI YAPTI
Bir süre sonra aracının yanına gelen İ.Ş., köpeğinin hareketsiz yattığını gördü. Köpeği dışarı çıkarıp, kalp masajı yaparak kurtarmak isteyen İ.Ş., başarılı olamayınca hayvanı aracına koyarak gitti.