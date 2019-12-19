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Düzce'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Jandarmanın operasyonunda, uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen 3 kişi ile birlikte uyuşturucu madde ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

İHA | 19.12.2019 - 09:03..
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Düzce merkeze bağlı Göl Ormanı köyünde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratına ulaşan jandarma, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yaptıklarını belirledikleri 3 eve ve ev eklentilerine operasyon yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda A.Y., R.Ü. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve ev eklentilerinde yapılan aramalarda ise 33 gram kubar esrar maddesi, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU

Şahıslar gözaltına alınarak adli işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu madde ve tabanca fişeklerine ise el konuldu.

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