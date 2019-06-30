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Düzenli spor yaparak 5 ayda 54 kilo verdi

Kırıkkale'de 164 kiloya kadar yükselen Ramazan Işıklı, büyük bir azimle fazla kilolarından kurtuldu.

DHA | 30.06.2019 - 21:13..
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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Ramazan Işıklı, 15 yaşından itibaren kilo almaya başladı.

Işıklı, bu yılın ilk ayında 164 kiloya ulaştı.

HAFTADA 3 GÜN ATA BİNİYOR

Aşırı kilolardan dolayı rahatsız olan Işıklı, sporla kilo vermeye karar verdi. İnternette araştırma yapan Işıklı, ata binerek zayıflayabileceğini düşündü. Kentte bulunan at çiftliğine giderek haftanın 3 günü ata binen Işıklı, bunun yanı sıra yazıldığı spor merkezinde düzenli olarak yüzdü. Işıklı, düzenli beslenip spor yaparak 5 ayda 54 kilo verdi.

Düzenli spor yaparak 5 ayda 54 kilo verdi

Işıklı, ilk olarak at çiftliğine giderek burada ata bindiğini ifade ederek, "At kadar binicide efor sarf ediyor. Bu nedenle kalori yakımında, kilo vermede bayağı bir etkin spor dalı. Bu spora başladığımda 164 kiloydum. Kilo vermemde bayağı etken oldu. Bugün itibariyle 110 kiloyum.  Atın haricinde yüzme ve spora gittim. Kilo vermek isteyenlere tavsiyem; spor öncelikle gayemiz olmalı. İstenildiği zaman kilo vermek kolay" dedi.

Düzenli spor yaparak 5 ayda 54 kilo verdi

Düzenli spor yaparak 5 ayda 54 kilo verdi

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