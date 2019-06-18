E-5’te zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi

1 Bursa'da şeftali ağaçları kesiliyor Meyve ağaçlarını kesen çiftçiler yerine sebze yetiştireceklerini söylüyor.

2 Fenerbahçe, FIFA'lık oluyor Valbuena ve Soldado'nun yanı sıra Fenerbahçe'den gönderilen Hollandalı teknik adam Cocu da alacakları ödenmediği için FIFA'ya gidiyor.

3 Dımbıllan Dayı yeteneklerini gökyüzünde de sergiledi Ağzından çıkardığı müzikal seslerle sosyal medyada "Dımbıllan Dayı" olarak tanınan Veli Çeliköz, yamaç paraşütü yaptı.

4 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2’si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

5 Malatya'da uyuşturucu satıcılarına baskın Şu ana kadar düzenlenen 7 operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

6 İstanbul'da motosiklet hırsızlarının yüzsüzlüğü 80 bin lira değerindeki motosikleti çalan hırsızlar, motosikletin sahibini arayarak para istediler.