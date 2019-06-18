E-5’te zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi

Tuzla istikameti Kaynarca mevki'inde araç sürücüsü Özlem Bayram, önünde ilerleyen Tahsin Güven kontrolündeki araca çarptı.
Arkadan gelen Cahit Şen’in de önündeki araca çarpmasıyla, zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şokunu yaşayan Bayram, kendisini teselli eden arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yolda kalan araçların çekici ile yoldan alınmasıyla trafik, normale döndü.
Kadın sürücüyü gözyaşlarına boğan zincirleme kaza
"ABLA HIZINI ALAMAYIP BANA VURDU"
Araç sürücüsü Tahsin Güven, olay hakkında “Ben seyir ederken yolda, abla da geldi, hızını alamadı bana vurdu. Mesafe kısaydı. 3 araç birbirine girdi.” dedi.