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E-5'te kucağında bebek ile araba kullandı

E-5 karayolu Kartal mevkisinde, kucağında bebek ile direksiyon başına geçen araç sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi.

İHA | 25.05.2019 - 09:46..
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Faciaya davetiye çıkarılan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜCÜK BEBEĞİ KUCAĞINA ALIP ARABA SÜRDÜ

E-5 karayolu Kartal mevkisinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki bebek ile uzun süre ilerledi. Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sorumsuz sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.

E-5'te kucağında bebek ile araba kullandı

TEHLİKE ANLARI KAMERADA

O anlar ise yolda ilerleyen başka bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kucağında bebek olan sürücü aracıyla yolda ilerliyor.

E-5'te kucağında bebek ile araba kullandı VİDEO

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