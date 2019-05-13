E-sporcular artık 25 yaşında emekli oluyor

Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, "Gençlerin refleksleri ve vücut koordinasyonları daha dinamik. Espor alanında gençler daha aktif ve reflekslerini çok daha iyi kullanıyorlar. Oyunlarda bulunan komutları çabuk kavrayarak hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar. Bu nedenle esporda emeklilik yaşı 25'lere kadar inmiş durumda" dedi.





"TESFED, KÜRESEL OYUN ŞİRKETLERİ İLE TEMAS HALİNDE"

Türkiye Espor Federasyonunun (TESFED), Türkiye'nin esporda öncü olmasını sağlamak için hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok proje gelişimine katkı sağladığına da dikkat çeken Ozan Aydemir, "TESFED, emeğini ve gücünü espora vermiş sporculara kariyerlerine devam edebilmeleri için projeler geliştirmeyi hedefliyor. Sektörde yönetici ve koçluk görevini yürüterek Türkiye'ye yatırım yapmak üzere küresel oyun şirketleri ile sürekli temas halinde olarak oyun sektörü için yararlı çalışmalar sunmayı planlıyorlar. Türkiye E-Spor Federasyonunun Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir'in ve TESFED ekibinin bu ekosistemi oturtacağına gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

6 YAŞINDA LİSANSLI SPORCU OLMA İMKANI

Türkiye Espor Federasyonu Başkanlığı; sporcu lisans, tescil, vize, transfer talimatı, tescil süreleri, yaş sınırları, sezon başlangıç ve bitiş tarihlerinde espor oyuncuları (kadın-erkek) için asgari lisans çıkarma ve spora başlama yaşını 6 olarak belirliyor.

2019'DA SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ 1 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Elektronik sporlar, gün geçtikçe daha fazla takip ediliyor ve gerçekleşen turnuvalara katılım oranı hızla artıyor. Düzenlenen espor etkinlikleri ve yapılan espor yatırımları, sektörün her geçen gün daha da büyümesini sağlıyor. 2018'de globalde 865 milyon dolarlık hacme ulaşan espor sektörünün 2019'da 1 milyar doları geçmesi bekleniyor.