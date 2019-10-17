Ece Üner'den asker selamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı düzenlediği harekat, 9. gününde.
Bölgedeki teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Mehmetçik'e, destek mesajları yağmaya başladı.
MEHMETÇİK'E SELAM
Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde Suriye sınırına giderek rakiplerinin önüne geçen Ece Üner, Mehmetçik'in yanında olduğunu şimdi de ekranda gösterdi.
Show Haber spikeri Ece Üner, Mehmetçik'e asker selamı verdi. ViDEO
FOTOĞRAF: Ece Üner, Suriye sınırında
Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda öne çıkan isim, Star Ana Haber spikeri Nazlı Çelik oluyordu.