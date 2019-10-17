Ece Üner'den asker selamı

Küresel uygulama geliri, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 21.9 milyar dolara çıktı.

Küresel mobil uygulama geliri, 21.9 milyar dolara yükseldi

'Minik Serçe' lakaplı şarkıcı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, evlilik düşünmüyor.

Alina Boz: Evlilik için erken

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mehmetçik'e asker selamı gönderen isimlerin arasına, Ece Üner de katıldı.

Angela Merkel: Almanya Türkiye'ye hiçbir silah satışı yapmayacak

Yaz aylarında kilosunun 30 liraya kadar çıktığı sardalyanın, şimdi kilosu yarıya kadar indi.

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Mesut Özil: Sözleşmem bitene kadar Arsenal'deyim

Mesut Özil, hakkında çıkan transfer dedikodularına yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Tecrübeli oyuncu, "En az 2021'e kadar Arsenal'deyim" dedi.