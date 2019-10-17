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Ece Üner'den asker selamı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mehmetçik'e asker selamı gönderen isimlerin arasına, Ece Üner de katıldı.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 10:47..
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Ece Üner'den asker selamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı düzenlediği harekat, 9. gününde.

Bölgedeki teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Mehmetçik'e, destek mesajları yağmaya başladı.

MEHMETÇİK'E SELAM

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde Suriye sınırına giderek rakiplerinin önüne geçen Ece Üner, Mehmetçik'in yanında olduğunu şimdi de ekranda gösterdi.

Show Haber spikeri Ece Üner, Mehmetçik'e asker selamı verdi. ViDEO

Ece Üner'den asker selamıEce Üner'den asker selamı

FOTOĞRAF: Ece Üner, Suriye sınırında

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda öne çıkan isim, Star Ana Haber spikeri Nazlı Çelik oluyordu.

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