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Ece Vahapoğlu: Doğum kilolarım sporsuz gitti

Geçtiğimiz ay anne olan yazar Ece Vahapoğlu, spora başlamadan toparlandığını söyledi.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 08:00..
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Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, Ümit Boyner'in kardeşi Cihan Alpay ile 23 Haziran 2018'de evlenmişti. 41 yaşında hayaline kavuşmuşan Vahapoğlu, 5 Aralık'ta oğlu Efe'yi dünyaya getirmişti.

15 KİLO ALDI

Hamilelik döneminde 15 kilo alan taze anne, doğum sonrası 40 günde 10 kilo verdiğini açıkladı.

Ece Vahapoğlu: Doğum kilolarım sporsuz gitti

"HENÜZ SPORA BAŞLAMADIM"

Sosyal medyada paylaşım yapan Vahapoğlu, "Henüz spora başlayamadım. Sadece 5 kilo fazlam kaldı. Ama 20 yıldır her türlü sporla uğraşmanın faydasını gördüm. Kol ve karın kaslarım için şimdilik cepten yiyorum. Uykusuzluk, lohusalık beni zorladı ancak toparlandım. Sahalara dönmeme az kaldı." ifadelerini kullandı.

Ece Vahapoğlu: Doğum kilolarım sporsuz gitti

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