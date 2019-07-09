Edebiyatımızda özel bir yeri olan isimlerin asıl meslekleri

Hepimiz biliyoruz ki, yazarlık başlı başına bir meslek olarak tanımlanmıyor. Çünkü yazarlıktan hiçbir zaman emekli olmazsınız ve düzenli elde ettiğiniz bir gelir de yoktur. Buna rağmen edebiyatta kendine özel bir yer edinen yazarların, şairlerin sayısı da yadsınamayacak derecede. Nihayetinde yazmak, insanın kendini ifade etme biçimi. Maddi kazancın ötesinden ruhun ihtiyacı. Ya da en azından ben böyle düşünüyorum.

Yani şöyle ki, yazarlar da şairler de yazmak dışında hayatlarını idame ettirmek için başka işlerle uğraşıyorlardı. Pek çoğuna rastlamışsınızdır tabii. Bakalım edebiyatımızın özel isimleri, hangi meslekleri icra ettiler ve hatta ediyorlar… Listede olmayan ve sizin bildikleriniz varsa, paylaşın olur mu?

CEMAL SÜREYA

En güzel şiirlerin şairlerinden Cemal Süreya, 1954’te, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Hemen ardından Maliye Müfettiş Muavinliği yapan Süreya, sonra da Maliye Müfettişi olarak çalıştı.

EDİP CANSEVER

Cemal Süreya ile başladık, o zaman Edip Cansever ile devam edelim. Süreya gibi İkinci Yeni’nin şairlerinden olan Cansever, baba mesleğine devam etti. Kapalıçarşı’da babasından kalma antikacı dükkânında 1950-1976 yılları arasında tüccarlık yaptı. Uzun yıllarını geçirdiği bu dükkânda, 9 kitap yazdı…

OĞUZ ATAY

Değeri ölümünden sonra anlaşılan yazarımız Oğuz Atay, 1957’de, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından da İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nin İnşaat Bölümü’nde (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) öğretim görevlisiydi. 1975’te Doçent unvanını aldı. Romanları yanında bir de “Topoğrafya” adını verdiği mesleki bir kitap yazmıştı…

NAZIM HİKMET

Dünyada adını duyuran şairlerimizden Nazım Hikmet, bir deniz subayıydı. Ancak ordudan atılacaktı. 1920’nin sonlarında Kurtuluş Savaşı’na katılmak için Anadolu’ya gitti. Bir süre de Bolu’da Türkçe Öğretmeni olarak çalıştı…

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Necip Fazıl, devlet bursu kazanarak Paris Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne gitti. Ancak bursu kesilince Türkiye’ye döndü ve bankada çalışmaya başladı. İlk olarak Bahr-i Sefit adlı Hollanda meşeli bankada çalışan Necip Fazıl, daha sonra Osmanlı Bankası’na geçti. 1938’de bankacılıktan ayrılarak Haber Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı.

TEVFİK FİKRET

Tevfik Fikret, iş hayatına kâtip olarak başladı. Daha sonra ise Türkçe ve Fransızca Öğretmenliği yaptı. Çeşitli devlet dairelerinde görev de alan Fikret, bir dönem de şimdiki Galatasaray Lisesi’nin müdürüydü…

AHMET HAMDİ TANPINAR

Ahmet Hamdi, lise, enstitü, üniversite gibi kurumlarda Edebiyat, Sanat, Mitoloji ve Estetik üzerine eğitim veren, Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden. Bir dönem Maraş Milletvekilliği de yapan Tanpınar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Profesör unvanı ile de bulundu…

YAŞAR KEMAL

Yaşar Kemal, yaşadığı hayatın süzgecinden geçen romanlar yazdığı için onun yaptığı işleri tahmin etmesi pek zor değil aslında. Kemal, pek işte çalışmış. Çeltik tarlalarında kontrolörlük ve arzuhalcilik gibi işlerde yıllarca çalışan Kemal, Irgat Katipliği, Irgat Başılığı, traktör sürücülüğü, kütüphane memurluğu, öğretmen vekilliği de yapmış…

ORHAN KEMAL

Orhan Kemal de, tıpkı Yaşar Kemal gibi kendi hayatından kesitler sunuyordu. Orhan Kemal, halktan biriydi. Babasının siyasi sebeplerden dolayı Suriye’ye yerleşmelerinin ardından bulaşıkçılık, matbaa işçiliği gibi işlerde çalıştı. Türkiye’ye döndüğünde ise, çırçır fabrikalarında çalıştı…

OKTAY RİFAT

Oktay Rifat, eğitimini Paris’te sürdürüyordu ki, savaş nedeniyle eğitimini yarıda bırakıp Türkiye’ye döndü. Bir yandan 1941’de, Orhan Veli ve Melih Cevdet Anday ile Garip adını verdikleri şiir kitabını çıkarırlarken bir yandan da serbest avukatlık yapıyordu. 1961’de, Devlet Demir Yolları’nda avukat olarak bulunan Rifat, 1973’te emekli oldu…

ORHAN VELİ KANIK

Garip Şiir Akımı’nı başlatan isim Orhan Veli, memuriyet hayatına PTT Genel Müdürlüğü’nde başladı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir tercüme bürosunda memur olarak çalışmaya devam etti.

REFİK HALİT KARAY

Refik Halit Karay, uzun yıllar sürgün hayatı yaşayan yazarlarımızdan. Cezası bittikten sonra ise, Robert Koleji’nde Türkçe Öğretmeni olarak görevliydi. Daha sonra da Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

YUSUF ATILGAN

Yusuf Atılgan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir yıl kadar Edebiyat Öğretmeni olarak çalıştıktan sonra siyasi gerekçelerle 10 ay hapis cezası aldı. Bir daha öğretmenliğe devam edemeyecekti. Atılgan, 1946’da Manisa’ya yerleşti ve 1976’da İstanbul’a dönene kadar çiftçilik yaparak hayatını kazandı.

SAİT FAİK ABASIYANIK

Sait Faik, enfes öykülerinin yanında ticaretle uğraşıyordu. Bununla birlikte bir dönem Türkçe Öğretmeni ve Adliye Muhabirliği de yaptı. Ancak hiçbiri uzun süreli değildi. Daha sonra ise, kitaplarının telifinden kazandıkları ve ailesinden kalanlarla yaşamını sürdürdü.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Halikarnas Balıkçısı olarak tanıdığımız Cevat Şakir, sürgün olarak Bodrum’a gönderildiğinde burayı çok sevmiş ve cezası bitse de 25 yıl daha burada yaşamıştı. İzmir’e çocuklarının eğitimi için taşınan Cevat Şakir, burada Turist Rehberliği ve Rehberlik Eğitmeni olarak çalışmış…

KEMAL TAHİR

Kemal Tahir, annesinin ölümünün ardından Galatasaray Lisesi’ndeki eğitimini yarıda bırakmış ve çalışmaya avukat kâtibi olarak başlamıştı. Daha sona Zonguldak’ta kömür işletmelerinde Ambar Memurluğu yapan Tahir, 1932’de İstanbul’a döndüğünde gazeteci olarak çalıştı…

HASAN ALİ TOPTAŞ

Hasan Ali Toptaş, günümüzün sevilen yazarlarından. Yazarlığa soyunmadan önce ise, babasının yanında minibüs muavini olarak çalışıyordu…

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Damla Karakuş

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