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Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 9 FETÖ/PDY şüphelisi, gözaltına alındı.

DHA | 05.09.2019 - 18:05..
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Edirne merkeze bağlı Yenikadın köyündeki sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 6 kişiyi, askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren H.K., H.K., H.K., M.K., F.K. ve M.K. oldukları belirlendi.

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde de sınır birliği ekiplerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan 3 şüpheli yakalandı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren M.A., M.G. ve E.G. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü bildirildi.

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