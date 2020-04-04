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Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iki tırdan yaklaşık 25 milyon makaron ve 44 kilo esrar ele geçirilirken, iki sürücü gözaltına alındı.

AA |
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Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

Bulgaristan'dan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak değerlendirildi.

Edirne'de Gümrük Muhafaza ekiplerince iletilen değerlendirme neticesinde araç takibe alındı.

DEDEKTÖR KÖPEKLERLE İNCELEME YAPILDI

Ekipler tarafından X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinin kaçak sigara üretiminde kullanılan makaronla dolu olduğu belirlendi.

Dedektör köpekler ile yapılan detaylı incelemede dorsenin altına bağlanarak gizlenmiş 5 çanta bulunurken, 44 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

25 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerin derinleştirilmesi sonucu başka bir tırın da beyan edilen yük bakımından benzerlik göstermesi nedeniyle kaçakçılıkla bağlantılı olabileceği tespit edildi.

Polis ekiplerince tırın içerisinden yaklaşık 25 milyon makaron ele geçirilirken, iki tırın sürücüleri gözaltına alındı.

Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

İKİ TIR SÜRÜCÜSÜNDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koronavirüs nedeniyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sürücülerin testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

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