Edirne'de iki tırda 25 milyon makaron ele geçirildi

Bulgaristan'dan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak değerlendirildi.
Edirne'de Gümrük Muhafaza ekiplerince iletilen değerlendirme neticesinde araç takibe alındı.
DEDEKTÖR KÖPEKLERLE İNCELEME YAPILDI
Ekipler tarafından X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinin kaçak sigara üretiminde kullanılan makaronla dolu olduğu belirlendi.
Dedektör köpekler ile yapılan detaylı incelemede dorsenin altına bağlanarak gizlenmiş 5 çanta bulunurken, 44 kilogram esrar ele geçirildi.
25 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan incelemelerin derinleştirilmesi sonucu başka bir tırın da beyan edilen yük bakımından benzerlik göstermesi nedeniyle kaçakçılıkla bağlantılı olabileceği tespit edildi.
Polis ekiplerince tırın içerisinden yaklaşık 25 milyon makaron ele geçirilirken, iki tırın sürücüleri gözaltına alındı.
İKİ TIR SÜRÜCÜSÜNDEN BİRİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Koronavirüs nedeniyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sürücülerin testlerinin negatif çıktığı belirtildi.