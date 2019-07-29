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Edirne'de migren için gittiği hastanede yaşamını kaybetti

Keşan’da yaşayan Gülsüm Kabayel, migren şikayeti için gittiği hastanede tedavisi yapılamayınca kurtarılamadı.

İHA | 29.07.2019 - 09:53..
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Migren şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi'ne giden Gülsüm Kabayel'e, burada serum verildi ve yapılan iğne tedavisinin ardından evine gönderildi.

TEKRAR HASTANEYE GETİRİLDİ

Ancak tedavi umulduğu gibi gitmedi. Bir süre sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşmasının üzerine tekrar hastaneye getirildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavisi yapılamayan genç kız, daha sonra Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Kabayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne'de migren için gittiği hastanede yaşamını kaybetti

GELİNLİKLE UĞURLADILAR

Edirne’den Keşan’a getirilen genç kızın cenazesi, gelinliğiyle birlikte İki Şerefeli Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Enez yolu mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.

Edirne'de migren için gittiği hastanede yaşamını kaybetti

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