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Edirne'de minibüsü buğday yüklü traktöre çarptı: 6 yaralı

Edirne'de meydana gelen kaza sonrasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol buğday tarlasına döndü

İHA | 20.06.2019 - 15:45..
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Cengiz Çokkerse yönetimindeki yolcu minibüsü, buğday hasadından dönen ve arkasında üç adet buğday yüklü römork bulunan Hüseyin Deveci yönetimindeki traktör römorklarına arkadan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan şoför ve 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı da minibüs içerisinde sıkıştıkları yerlerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Edirne'de minibüsü buğday yüklü traktöre çarptı: 6 yaralı

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Traktör römorklarında bulunan yeni hasat edilen buğdaylar ise yola ve minibüsün içine saçıldı. Yaralılar, tedbir amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otoyolun kaza sonrası buğdayla kaplanması nedeniyle trafik bir süre aksadı. Kaza yapan araçların ve buğdayların temizlenmesi sonrası otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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