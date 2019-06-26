Eğitilmemiş Zihin'e göre çocuklar okulda nasıl eğitim almalı

Gardner, yaratıcılık ve zeka üzerine pek çok araştırma yapmış, alanında başarılı bir bilim insanı. Her bir öğrencinin eğilimini doğru değerlendirip, onları zeka profillerine uygun ölçüde yönlendirmeyi desteklediğimizde eğitimin ilerleyeceğini savunan Gardner, güncellenmiş baskısıyla sunduğu Eğitilmemiş Zihin’de, çocukların nasıl düşündüklerine ve okullarında nasıl bir eğitim almaları gerektiğine değiniyor...

(Howard Gardner)

EĞİTİLMEMİŞ ZİHİN

Kitabında saf zihnin kapsamını açıklamayı hedefleyen Gardner, şu sorunun peşinde: Çocuklar, okulda öğrenmeleri gerekenleri neden öğrenemiyorlar? Zihin Çerçeveleri adlı kitabının devamı niteliğinde yazdığı Eğitilmemiş Zihin’de, Gardner, bu soruya cevaplar arıyor. Ayrıca, saf zihnin şaşırtıcı gücü ve kararlılığının ardındaki nedenleri özetlemeyi ve zihnin nasıl iyi bir şekilde eğitilebileceğini bazı yöntemler üzerinden açıklamayı amaçlıyor…

Dayanağını psikoloji ve bilişsel bilimden alan Gardner, mevcut eğitsel konulara, pratiklere ve kurumlara göre zihinlerimizin ve doğal öğrenme biçimlerimizin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Gardner, okulların yeniden yapılandırılmaları konusunda etkili gerekçeler de sunuyor.

Kitap hakkındaki yorumlara da değinmeden geçmeyelim:

- “Çeşitli entelektüel profillerle çocuklara kaliteli eğitim sunma konusunu bir adım öteye taşıyor… Eğitilmemiş Zihin, acilen değişime ihtiyaç duyan eğitim sistemi için yerinde ve iyi araştırılmış bir reçete niteliğinde.”

(The San Diego Union-Tribune)

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- “Howard Gardner, büyük hedeflerden hoşlanıyor… Eğitilmemiş Zihin, yalnızca ABD’deki değil dünyadaki tüm okulları yeniden düşünmeye zorlayacak.”

(USA Today)

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- “Tebrikler… Gardner, çocukların güçlü ve zayıf yönlerini göz önünde bulundurarak daha iyi bir yol arayışı içinde olan eğitimciler arasında sadık bir taraftar kitlesine sahip.”

(Chicago Tribune)

Eğitilmemiş Zihin

Howard Gardner

Alfa Yay.

S.: 324

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Damla Karakuş

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