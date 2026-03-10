Çanakkale Zaferi, öğrencilerin sesiyle anlatılıyor

Çanakkale’de 111 yıl önce yaşanan ve dünya harp tarihine geçen büyük zafer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Zafere Giden Yolda” projesiyle yeniden gündeme taşındı.

18 Mart Haftası kapsamında yürütülen proje çerçevesinde, Çanakkale Zaferi’ni anlatan 18 ayrı başlık belirlenerek her biri için kısa videolar hazırlandı.

VİDEOLARI LİSE ÖĞRENCİLERİ SESLENDİRDİ

Çanakkale Zaferi’ni konu alan 18 videonun seslendirmesini, Çanakkale TOKİ Anadolu Lisesi öğrencileri yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında “Zafere Giden Yolda” başlığıyla yayımlanan videolar, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti.

"18 MART, BİR DİRİLİŞ DESTANIDIR"

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, tarihteki büyük destanların yalnızca hatırlanmak için değil, aynı zamanda insanlara yol göstermek için var olduğunu söyledi.

18 Mart’ın milletin inanç, cesaret ve fedakârlıkla yazdığı bir diriliş destanı olduğunu belirten Hayta, Çanakkale Savaşları’nın imkânsızlıklar içinde dahi vazgeçmeyen bir iradenin simgesi olduğunu vurguladı.

Hayta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yalnızca tarihi olayları öğrenmesini değil, o dönemin ruhunu ve fedakârlığını da kavramalarını hedeflediklerini ifade etti.

1 MART'TAN 18 MART'A KADAR HER GÜN BİR VİDEO

Proje kapsamında 1 Mart’tan itibaren her gün Çanakkale tarihine dair kısa videoların yayımlandığını belirten Hayta, öğrencilerin anlatımıyla hazırlanan içeriklerle kronolojik bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Hayta, “Çanakkale ruhunu zamana yaymak ve gençlerimizin geçmişten güç alarak geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerine katkı sunmak istiyoruz.” dedi.

"KÜLTÜR PASAPORTU 17" PROJESİ DE BAŞLATILDI

Çanakkale’de öğrencilerin tarihi ve doğal değerleri yerinde tanımasını sağlamak amacıyla ayrıca “Kültür Pasaportu 17” projesinin de hayata geçirildiğini aktaran Hayta, proje kapsamında 15 önemli durak bulunduğunu kaydetti.

Bu duraklar arasında Troya Antik Kenti, Assos Antik Kenti, Çanakkale Şehitler Abidesi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, Kilitbahir Kalesi, Çimenlik Kalesi, Aynalı Çarşı, Çanakkale Deniz Müzesi, Apollon Smintheion Tapınağı, Kaz Dağları, Bozcaada Kalesi, Gelibolu Mevlevihanesi, Parion Antik Kenti ve Gökçeada Tuz Gölü yer alıyor.

ÖĞRENCİLER PROJEYİ GURUR VERİCİ BULDU

Projede görev alan öğrencilerden Hatice Naz Münar, hazırlanan videolar sayesinde Mart 1915’te yaşanan olayları daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Videoların öğrencilerin sesiyle canlandırılmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Münar, böyle bir çalışmada yer almanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Projeye katılan bir diğer öğrenci Kaan Toprakçı ise videoların 1915 yılında Çanakkale’de yaşananları daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu dile getirerek, çalışmanın fedakârlık, cesaret ve vatan sevgisini de hatırlattığını söyledi.

"DESTAN BUGÜN EĞİTİMLE YENİDEN YÜKSELİYOR"

Mine Hayta, projelerin ortak amacının öğrencilerin köklerinden güç alarak geleceğe daha güçlü bakmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Hayta, “111 yıl önce Çanakkale’de yazılan destan bugün eğitimle, ilimle ve irfanla yeniden yükselmektedir.” diyerek başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını sözlerine ekledi.