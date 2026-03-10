Erzurum'da torunundan ders alan babaanne, 70 yaşında okuma yazma öğreniyor

Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Karaağıl Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki Ecrin Ada Sürmeli, gündüz okulda öğrendiği okuma yazma çalışmalarını akşam saatlerinde babaannesiyle paylaşıyor.

Torununun anlattıklarını dikkatle dinleyen 70 yaşındaki Perizade Sürmeli, birlikte yapılan tekrarlar sayesinde kısa sürede harfleri tanımaya ve kelimeleri okumaya başladı.

Okulda öğrenci olan Ecrin Ada, evde ise adeta öğretmen rolüne bürünerek babaannesine ders veriyor. Birlikte ödev yapan ikili, zaman zaman eğlenceli diyaloglar da yaşıyor.

"ADA SAYESİNDE OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM"

Babaanne Perizade Sürmeli, küçük yaşta okula gitme fırsatı bulamadığı için okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

Torununun kendisine ders verdiğini anlatan Sürmeli, “Ada okuma yazmayı yeni öğreniyor ve öğrendiklerini bana anlatıyor. İkimiz birlikte öğreniyoruz, ödevleri birlikte yapıyoruz. Ada sayesinde okuma yazma öğreniyorum.” dedi.

Torununun zaman zaman öğretmen gibi davrandığını belirten Sürmeli, “Bazen bana kızıyor, ‘Nene, böyle olmadı, güzel oku’ diyor. Kızıp gidiyor, ben de onu çağırıyorum. Sonra tekrar gelip öğretmeye devam ediyor.” diye konuştu.

"ANNEM, ADA SAYESİNDE OKUMAYA BAŞLADI"

Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü olan baba Ercan Sürmeli ise kızının okulda öğrendiklerini babaannesine anlatmasının aile içinde güzel bir öğrenme hikayesine dönüştüğünü söyledi.

Bir gün kızının ninesini yanına çağırarak öğrendiklerini anlatmaya başladığını aktaran Sürmeli, “Harfleri tek tek gösterdi. Zamanla hiç okuma yazması olmayan annem okumaya başladı. Ada ile birlikte okuyor, sayıları öğreniyor.” ifadelerini kullandı.

Torununun bu süreçte özgüveninin de arttığını dile getiren Sürmeli, küçük kızın zaman zaman babaannesini ödüllendirdiğini de anlattı.

EN BÜYÜK HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAK

İlkokul öğrencisi Ecrin Ada Sürmeli ise okulda öğrendiği bilgileri babaannesiyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sabah okula gidip okuma yazma öğrendiğini söyleyen küçük öğrenci, “Okulda öğrendiklerimi nineme anlatıyorum. Ninem de bu sayede okuma yazma öğreniyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.” dedi.