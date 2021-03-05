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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart'ta

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart'ta

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.