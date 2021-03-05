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- 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart'ta
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart'ta
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
- AA
- 05.03.2021 - 17:53
- Güncelleme : 05.03.2021 - 18:17
Yeni öğretmen atamasında takvim açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 19 bin 960 sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
SÖZLÜ SINAVLAR 17 MAYIS-6 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK
Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.
SONUÇLARIN İLANI 8 TEMMUZ'DA
Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarileri arasında atama tercihlerini yapacak.
Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.