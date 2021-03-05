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    20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart'ta

    20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart'ta

    Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
    • AA
    • 05.03.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 18:17
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    Yeni öğretmen atamasında takvim açıklandı.

    Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 19 bin 960 sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

    SÖZLÜ SINAVLAR 17 MAYIS-6 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK

    Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

    SONUÇLARIN İLANI 8 TEMMUZ'DA

    Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarileri arasında atama tercihlerini yapacak.

    Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.

    20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart ta #1

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