2021 AÖL telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL ek sınav sonuçları...

AÖL sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Öğrenciler, "AÖL telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme taşıdı. AÖL ek sınav sonuçları...

Eğitimini açıktan tamamlayan on binlerce öğrenci, Açık Öğretim Lisesi telafi sınavının sonuçlarını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27-28 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen sınavın ardından, "AÖL telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geldi.

Peki, AÖL telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

AÖL TELAFİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların geride kalması ile 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerin diploma işlemleri başlarken, sınav başarı puanını bekleyen adaylar ise AÖL telafi sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya odaklandı. MEB. gov. tr'nin https://aol.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak AÖL sınav sonuçları öğrenci şifre bilgileri ile görüntülenecek. Ancak AÖL ek sınav sonuçları için henüz tarih kesinleşmedi.

AÖL 3. dönem sınavları 7 Temmuz'da tamamlanmış, sınav sonuçları ise 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında telafi sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanması ön görülüyor.

AÖL DİPLOMALARI İÇİN DUYURU

"10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 genelge kapsamında 2020-2 döneminde olduğu gibi- 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri" yürüteceklerdir. Bu nedenle, tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizin görev ve sorumluluğundadır.

Halk Eğitimi Merkezleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini; 28.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında yönerge metni ile birlikte Açık Öğretim Lisesi resmi web adresinde yayımlanan "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri 2020-3 Döneminde Mezun Olanların Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu" doğrultusunda yapacaklardır.

81 İl Valiliğine gönderilen 17.11.2020 tarih ve 16834524 sayılı resmi yazıyla; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı diploma ihtiyaçlarını örgün eğitim kurumları için diploma ihtiyaçlarının bildirildiği tarihlerde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu nedenle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin bundan sonraki matbu diploma taleplerini, sadece İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun öğrencilerin diploma ile ilgili tüm iş ve işlemlerini, ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştireceklerdir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimize ait diploma evraklarının mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmesinde birinci derecede sorumludurlar.