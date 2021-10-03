2021 DUS ve STS Diş Hekimliği temel soru kitapçıkları yayınlandı

2021 DUS ve STS Diş Hekimliği temel soru kitapçıkları yayınlandı

ÖSYM, aday işlemleri sistemi üzerinden sınav sorularının tamamının erişime açıldığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-DUS ve 2021- STS Diş Hekimliği temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaştı.

3 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2021-STS Diş Hekimliği) ilgili materyallerinin yüzde 10'nun erişime açıldığı kaydedildi.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 3 Ekim 2021 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) için tıklayın