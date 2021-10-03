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    2021 DUS ve STS Diş Hekimliği temel soru kitapçıkları yayınlandı

    ÖSYM, aday işlemleri sistemi üzerinden sınav sorularının tamamının erişime açıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 14:20
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    2021 DUS ve STS Diş Hekimliği temel soru kitapçıkları yayınlandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-DUS ve 2021- STS Diş Hekimliği temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaştı.

    3 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2021-STS Diş Hekimliği) ilgili materyallerinin yüzde 10'nun erişime açıldığı kaydedildi.

    10 GÜN SÜRE VERİLDİ

    Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 3 Ekim 2021 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

    2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) için tıklayın

    2021 DUS ve STS Diş Hekimliği temel soru kitapçıkları yayınlandı #1

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