2022-KPSS Ortaöğretim sınavı için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri belli oldu!

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınavı için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerini açıkladı. İşte o liste..

2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların yaşanabilecek eksiklikler sebebiyle sınav günü işlemlerini yapabilmesi için bazı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

ÖSYM bugün resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile Pazar günü açık olacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Kasım 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir."

İşte Pazar günü açık olacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri;

06 KASIM 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ







