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    YKS sonuçları açıklandı

    YKS sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 07:14
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 08:35
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    Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS sonuçları açıklandı.

    ÖSYM Başkanı duyurdu

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

    Son tercih tarihi 5 Ağustos

    Adaylar tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

    Aygün, “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.” bilgisini paylaştı.

    YKS sonuçları açıklandı #1


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