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    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldı.
    • AA
    • 13.08.2020 - 12:05
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    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

    Tercihleri, 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınan KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    ÖSYM, KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI DUYURDU

    ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açtı.

    Sonuçlar, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

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