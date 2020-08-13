KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Tercihleri, 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınan KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM, KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI DUYURDU

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açtı.

Sonuçlar, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.